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Сергей Алейников: Каррера простой парень, без всяких «закидонов»

Источник:  ТАССКомментарии

Серебряный призер чемпионата Европы Сергей Алейников поделился мнением о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.

- Каррера простой парень, без всяких «закидонов», он прошел все ступени, прежде чем подойти к вершине, поэтому знает, что строить из себя что-то не стоит, начнешь - и станешь калифом на час. Парень хороший, профессионал, - поделился впечатлениями Алейников. - Звездняк? Он прекрасно понимает, что как только он зазвездится, то его звезда тут же погаснет.

Он грамотный, сообразительный, знает, что почивать на лаврах он может только какое-то время, потом надо снова закатывать рукава и работать, доказывать. Сегодня ты выиграл - и ты хороший тренер, завтра у тебя нет результата - ты никакой. И начнутся разговоры, что все было случайно, что тебе повезло, что были проблемы у «Зенита» и ЦСКА, - передает слова Алейникова ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России.

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