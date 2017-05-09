Хабиб Нурмагомедов: Мой прадед дошел до Берлина и оттуда пришло последнее письмо

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на своей социальной странице написал, что его прадедушка дошел до Берлина во время Великой Отечественной Войны.

«Мой прадед дошел до Берлина и оттуда пришло последнее письмо, если родственники есть в Германии, отзовитесь», - написал Хабиб.

Сегодня 9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России, бывших советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников.