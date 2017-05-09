Зинедин Зидан: Для выхода в финал «Реалу» надо провести идеальный матч

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

- Необходимо продолжать то, что мы делаем весь сезон. Отдаваться на поле без остатка и ни о чем больше не думать. С мотивацией проблем не будет. В футболе ничего нельзя знать заранее, но для выхода в финал надо провести идеальный матч. Собираемся играть в свой футбол - ничего больше мы не можем.

Что бы ни случилось, ты должен демонстрировать свои сильные качества. Да, мы дважды обыгрывали «Атлетико» в финалах, но это в прошлом. Завтра нас ждет совершенно другой матч. У них свои козыри, у нас - свои. Что надо постараться сделать - так это показать свои сильные качества. Мы не можем позволить себе почивать на лаврах.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Мы все находимся в одной лодке, и болельщики вместе с нами. Конец сезона насыщен важными матчами. Мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем. Клубу нравится попадать в такие ситуации. Каждый поединок становится финалом, и завтрашний матч не является исключением. Осталось еще три игры в «примере», но мы сейчас думаем только о завтрашней встрече. Это самое важное для нас в данный момент, - передает слова Зидана официальный сайт УЕФА.

В среду, 10 мая, «Атлетико» на своем поле примет «Реал». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в первом матче победу праздновали подопечные Зинедина Зидана (3:0).

В другом полуфинале встречаются «Ювентус» и «Монако». В первом полуфинальном матче этих команд итальянский клуб добился выездной победы – 2:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.