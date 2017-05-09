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Барри Троц: Теперь «Вашингтон» получает удовольствие от игры

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц рассказал о том, что позволило команде сравнять счет серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (3-3).

В понедельник «столичные» победили в гостях (5:2), выиграв второй матч подряд. При этом по ходу матча «Вашингтон» вел со счетом 5:0.

«Мы теперь получаем удовольствие от игры. Раньше такого не было, и в этом заключалась проблема. Как и в том, что у «Питтсбурга» очень хорошая команда», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».

Добавим, что в последний раз «Вашингтон» преодолевал второй раунд плей-офф в 1998 году.

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Голы:

Оши (Бэкстрём, Кузнецов), 12:41 (0:1). Бураковски 26:36 (0:2). Бэкстрём (Оши, Орлов), 40:16 (0:3). Карлсон (Нисканен, Кузнецов), 51:17 (0:4). Бураковски 52:29 (0:5). Гюнцель (Кросби), 56:38 (1:5). Малкин (Думулин, Шири), 57:30 (2:5).

Место и дата

09 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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