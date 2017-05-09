Барри Троц: Теперь «Вашингтон» получает удовольствие от игры

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц рассказал о том, что позволило команде сравнять счет серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (3-3).

В понедельник «столичные» победили в гостях (5:2), выиграв второй матч подряд. При этом по ходу матча «Вашингтон» вел со счетом 5:0.

«Мы теперь получаем удовольствие от игры. Раньше такого не было, и в этом заключалась проблема. Как и в том, что у «Питтсбурга» очень хорошая команда», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».

Добавим, что в последний раз «Вашингтон» преодолевал второй раунд плей-офф в 1998 году.