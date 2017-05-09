Барри Троц: Теперь «Вашингтон» получает удовольствие от игры
Главный тренер «Вашингтона»
Барри Троц рассказал о том, что позволило команде сравнять счет серии второго
раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (3-3).
В понедельник «столичные» победили в гостях (5:2), выиграв второй матч подряд. При этом по ходу матча «Вашингтон» вел со счетом 5:0.
«Мы теперь получаем удовольствие от игры. Раньше такого не было, и в этом заключалась проблема. Как и в том, что у «Питтсбурга» очень хорошая команда», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.
Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».
Добавим, что в последний раз «Вашингтон» преодолевал второй раунд плей-офф в 1998 году.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Кузнецов), 12:41 (0:1). Бураковски 26:36 (0:2). Бэкстрём (Оши, Орлов), 40:16 (0:3). Карлсон (Нисканен, Кузнецов), 51:17 (0:4). Бураковски 52:29 (0:5). Гюнцель (Кросби), 56:38 (1:5). Малкин (Думулин, Шири), 57:30 (2:5).
Место и дата
09 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция