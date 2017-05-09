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Серхио Рамос: Это один из самых идеальных составов, которые были у «Реала»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

- Все произойдет на поле, где завтра будет противостояние «11 на 11». До матча люди могут говорить, что хотят. Но главный разговор состоится на поле. Мы продолжим действовать так, как обычно.

Это, пожалуй, один из самых идеальных составов, которые у нас были. В разные годы у нас было много игроков, которых можно назвать одними из лучших в мире, и сейчас ситуация не отличается. Я не говорю только об 11 игроках, у нас в команде 24-25 футболистов, которые обеспечивают здоровую конкуренцию. Парни, которые играют меньше, делают большое дело. Они готовы выйти на поле в любой момент, и это идет на пользу всей команде.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Здорово играть против «Атлетико». У нас много хороших воспоминаний, особенно о победах в финалах. Однако в футболе каждый год все начинается с нуля. Уже потом можно оглянуться назад. Дерби - это особенные матчи. Завтра мы выйдем играть против команды, которую очень хорошо знаем, - передает слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

В среду, 10 мая, «Атлетико» на своем поле примет «Реал». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что в первом матче победу праздновали подопечные Зинедина Зидана (3:0).

В другом полуфинале встречаются «Ювентус» и «Монако». В первом полуфинальном матче этих команд итальянский клуб добился выездной победы – 2:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

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