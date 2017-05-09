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Кэти Дува: Российские болельщики увидят бой Уорд - Ковалев

Источник:  Р-СпортКомментарии

Промоутер боксера Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что российские любители бокса смогут увидеть по телевидению бой-реванш против американца Андре Уорда.

«Российские болельщики увидят этот бой. Мы надеемся скоро сделать заявление», - сказала Дува.

Напомним, что первый бой между боксерами состоялся в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе и завершился победой американца единогласным решением судей. Сергей Ковалев лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

Добавим также, что реванш состоится в Лас-Вегасе 17 июня.

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