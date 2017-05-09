Кэти Дува: Российские болельщики увидят бой Уорд - Ковалев

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Тренер Уорда: Для победы над Андре, Ковалеву нужно завязать с водкой Вирджил Хантер считает, что на физических кондициях Сергея Ковалева начинает сказываться чрезмерное употребление алкогольных напитков.

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