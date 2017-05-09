«Црвена Звезда» поздравила «Спартак» с завоеванием титула чемпиона России

Белградская «Црвена Звезда» поздравила московский «Спартак» с завоеванием титула чемпиона России, пожелав продлить успех на долгие годы.

«Мы поздравляем «Спартак» с завоеванием долгожданного титула. На протяжении всех этих лет мы были братскими клубами, поэтому мы очень рады чемпионству «Спартака» и желаем ему продлить успех на долгие годы не только в национальном первенстве, но и в Европе», - говорится в сообщении, предоставленном «Р-Спорт» пресс-службой «Црвены Звезды».

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России.

Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.