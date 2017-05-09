Марез попросит «Лестера» отпустить его в другой клуб

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез рассчитывает по окончании сезона сменить клуб.

Прошлым летом 26-летний алжирец подписал с «лисами» новый контракт, договорившись, что «Лестер» позволит ему уйти через год.

На данный момент на Мареза претендуют «Тоттенхэм» и «Арсенал». Более того, в зимнее трансферное окно «шпоры» делали предложение «Лестеру» по трансферу полузащитника. Не исключено, что в борьбу за Мареза включится «Челси».

«Лестер» оценивает Мареза более чем в 30 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне игрок забил 12 голов во всех турнирах. Контракт Мареза с «Лестером» рассчитан до 2020 года.