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Женская сборная РФ по мини-футболу стала 2-й на турнире, посвященном Дню Победы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России потерпела поражение от команды Испании (1:3) в решающем матче 8-го Международного турнира по мини-футболу среди женских сборных, который был посвящен Дню Победы.

Мини-футбол.
Женщины.
Международный турнир, посвящённый Дню Победы.
Третий тур.
Красногорск

Россия — Испания — 1:3 (0:0).
Голы: Сампер, 23 (0:1); Сотело, 24 (0:2); Филисова, 29 (1:2); Ромеро, 34 (1:3).

Первое место на турнире досталось испанской команде. Выигравшей все три своих поединка. Сборная России, обыграв команды Чехии (11:1) и Ирана (4:0), заняла второе место.

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Женская сборная России по мини-футболу