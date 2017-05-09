Женская сборная РФ по мини-футболу стала 2-й на турнире, посвященном Дню Победы
Сборная России потерпела поражение от команды Испании (1:3) в решающем матче 8-го Международного турнира по мини-футболу среди женских сборных, который был посвящен Дню Победы.
Мини-футбол.
Женщины.
Международный турнир, посвящённый Дню Победы.
Третий тур.
Красногорск
Россия —
Испания — 1:3 (0:0).
Голы: Сампер, 23 (0:1); Сотело, 24 (0:2); Филисова, 29 (1:2); Ромеро, 34 (1:3).
Первое место на турнире досталось испанской команде. Выигравшей все три своих поединка. Сборная России, обыграв команды Чехии (11:1) и Ирана (4:0), заняла второе место.
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