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Путин сыграет в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи

Источник:  ТАССКомментарии

Президент России Владимир Путин примет участие в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи.

«10 мая 2017 года в ледовом дворце «Большой» Олимпийского парка Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин сыграет в Гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в котором традиционно примут участие звезды российского и мирового хоккея», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

Финал VI Всероссийского фестиваля по хоккею проходит в Сочи на пяти катках с 3 по 17 мая при участии 155 команд из 73 регионов России.

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