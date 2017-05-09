Зобнин выложил детскую фотографию в форме «Ювентуса»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выложил в инстаграме свою детскую фотографию в форме «Ювентуса».

«7 лет. Что-то знал», – подписал Зобнин фотографию, выложенную в историях профиля.

Таким образом, Зобнин намекнул на прошлое главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, который играл за «Ювентус», после чего входил в тренерский штаб клуба.

Напомним, 23-летний Зобнин провел все 27 матчей за красно-белых в нынешнем сезоне, забил два гола и сделал три голевые передачи.

В воскресенье «Спартак» оформил первое за 16 лет чемпионство после того, как «Зенит» проиграл в Санкт-Петербурге «Тереку» (0:1).

Зобнин проводит первый сезон в «Спартаке» после того, как прошлым летом перешел из «Динамо».