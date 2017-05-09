Денис Глушаков: ЦСКА и «Зенит» становились чемпионами потому, что «Спартак» плохо играл

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.

- «Спартаку» повезло, что рано вылетели из еврокубков? Не думаю, что наш результат как-то с еврокубками связан. Никто из ребят не хотел вылетать из Лиги Европы. Все мечтали туда попасть, в концовке того сезона выиграли четыре матча подряд, чтобы в еврокубки попасть.

- Есть мнение, что взлет «Спартака» связан, в первую очередь, со спадом ЦСКА и «Зенита».

- Тогда я могу сказать, что ЦСКА и «Зенит» становились чемпионами потому, что «Спартак» плохо играл. Не понимаю, кто говорит такие вещи. Мы дважды в этом сезоне обыграли ЦСКА, и победили дома «Зенит».

- Каррера - чуть ли не единственный тренер, который никогда не обсуждает судейство.

- Мы не обращаем на это внимания. Он правильно делает. Что об арбитрах говорить? Судьи судьями, но бывают моменты, когда мы сами не забиваем. Они же в этом не виноваты, - расказал Глушаков в интервью «Российской газете».

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.