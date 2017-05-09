Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 5Вашингтон
Хоккей  Италия1 : 1Латвия
Хоккей  Словакия- : -Дания
Хоккей  Словения1 : 4Норвегия
Хоккей  Швейцария- : -Франция
Футбол  Ювентус- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Глушаков: ЦСКА и «Зенит» становились чемпионами потому, что «Спартак» плохо играл

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.

- «Спартаку» повезло, что рано вылетели из еврокубков? Не думаю, что наш результат как-то с еврокубками связан. Никто из ребят не хотел вылетать из Лиги Европы. Все мечтали туда попасть, в концовке того сезона выиграли четыре матча подряд, чтобы в еврокубки попасть.

- Есть мнение, что взлет «Спартака» связан, в первую очередь, со спадом ЦСКА и «Зенита».
- Тогда я могу сказать, что ЦСКА и «Зенит» становились чемпионами потому, что «Спартак» плохо играл. Не понимаю, кто говорит такие вещи. Мы дважды в этом сезоне обыграли ЦСКА, и победили дома «Зенит».

- Каррера - чуть ли не единственный тренер, который никогда не обсуждает судейство.
- Мы не обращаем на это внимания. Он правильно делает. Что об арбитрах говорить? Судьи судьями, но бывают моменты, когда мы сами не забиваем. Они же в этом не виноваты, - расказал Глушаков в интервью «Российской газете».

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Алейников: «Спартак» пришел к отправной точке, надо сделать, чтобы она не оказалась конечнойСеребряный призер чемпионата Европы Сергей Алейников поделился мнением о будущем московского «Спартака».Золотой «Спартак». 22 интересных факта о 22-кратном чемпионеЗолотой «Спартак». 22 интересных факта о 22-кратном чемпионе«Советский спорт» приводит статистику команды Массимо Карреры в этом сезоне. В чем красно-белые были лучше или хуже остальных?Зобнин выложил детскую фотографию в форме «Ювентуса»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выложил в инстаграме свою детскую фотографию в форме «Ювентуса».«Црвена Звезда» поздравила «Спартак» с завоеванием титула чемпиона РоссииБелградская «Црвена Звезда» поздравила московский «Спартак» с завоеванием титула чемпиона России, пожелав продлить успех на долгие годы.Сергей Алейников: Каррера простой парень, без всяких «закидонов»Серебряный призер чемпионата Европы Сергей Алейников поделился мнением о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.Луис Адриано: Зобнин владеет хорошей техникой и скоростью, он может на поле всеФорвард московского «Спратака» Луис Адриано оценил игру своего партнера по клубу Романа Зобнина, рассказал о своей адаптации, а также высказался о главном тренере столичной команды Массимо Каррере.«Зенит» предложил контракт наставнику «Фиорентины»Португальский специалист Паулу Соуза, который является главным тренером «Фиорентины», может перебраться в РФПЛ.Ивелин Попов: Доказали, что «Спартак» сильнее всехИвелин Попов: Доказали, что «Спартак» сильнее всехПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о чемпионстве, болельщиках и лучшем матче сезона.Ивелин Попов: После поражения «Зенита» пару минут не понимал, что мы сотворилиПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал, какие эмоции испытал, узнав, что стал чемпионом.Игор Митрески: Есть вариант стать тренером-селекционером «Спартака»Чемпион России в составе «Спартака» Игор Митрески заявил, что может стать тренером-селекционером красно-белых.Ивелин Попов: В то, что станем чемпионами, верили давноПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал в интервью «Советскому спорту» о лучшем матче сезона и о том, когда поверил в чемпионство.Черданцев считает, что «Зенит» должен пригласить Раньери, а не СоузуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев - о возможном приходе в «Зенит» нового тренера.Маурисио: Хочу продолжить карьеру в России, но отпустит ли «Лацио»?Маурисио: Хочу продолжить карьеру в России, но отпустит ли «Лацио»?Защитник «Спартака» Маурисио рассказал в интервью Diario de S. Paulo о первом титуле, продолжении карьеры, сборной Бразилии и ЧМ-2018.Лапочкин рассудит «Спартак» и «Амкар» в 28-м туре РФПЛСтали известны имена арбитров, назначенные на 28-й тур чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Сергей Паршивлюк – о чемпионстве «Спратака»: Могу только порадоваться за болельщиков, ребят и президентаБывший защитник московского «Спартака» Сергей Паршивлюк, который ныне выступает за «Анжи», прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.«Ювентус» – «Монако» и другие спортивные события этой недели«Ювентус» – «Монако» и другие спортивные события этой недели«Советский спорт» рассказывает, какие спортивные события пройдут на этой неделе.Отставка Луческу, драка болельщиков «Спартака» с ОМОНом и День Победы (видео)Отставка Луческу, драка болельщиков «Спартака» с ОМОНом и День Победы (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Александр Шмурнов: Червиченко? Это вообще андер-плинтусКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов - о чемпионстве московского «Спартака» в нынешнем сезоне.Россия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утраРоссия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Рашид Рахимов: Каррера поблагодарил меня, а я его поздравилГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов сообщил, что наставник «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил его за победу над «Зенитом».
Футбол
Марез попросит «Лестера» отпустить его в другой клуб
Футбол
«Црвена Звезда» поздравила «Спартак» с завоеванием титула чемпиона России
Футбол
Серхио Рамос: Это один из самых идеальных составов, которые были у «Реала»
Футбол
Зинедин Зидан: Для выхода в финал «Реалу» надо провести идеальный матч
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости