Иранского двойника Месси задержали за нарушение общественного порядка

Двойник знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси задержан в Иране за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на британские СМИ.

По информации издания, Реза Парастеш в выходные находился в городе Хамадан. Число желавших с ним сфотографироваться, было настолько велико, что полиции пришлось задержать двойника известного спортсмена и арестовать его машину, чтобы восстановить спокойствие на улице.

A Lionel Messi look alike is out on the streets of Tehran, Iran.



It’s not really him… 👀 pic.twitter.com/4bqt8kf9LI