Майк Салливан: Очень обидно, когда можешь выиграть серию дома, а игра не получается
Главный тренер «Питтсбурга»
Майк Салливан подвел итоги шестого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»
(2:5).
«Очень обидно, когда есть такая возможность выиграть матч и всю серию дома, а игра не получается.
Мы расстроены. Но я уже сказал команде, что надо взять себя в руки, собраться и сыграть правильно», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Напомним, ведя в серии 3-1 «Питтсбург» проиграл два матча подряд и позволил «Вашингтону» сравнять счет.
Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».
Добавим, что в прошлом сезоне «Питтсбург» выбил «Вашингтон» на этой же стадии, выиграв серию со счетом 4-2.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Кузнецов), 12:41 (0:1). Бураковски 26:36 (0:2). Бэкстрём (Оши, Орлов), 40:16 (0:3). Карлсон (Нисканен, Кузнецов), 51:17 (0:4). Бураковски 52:29 (0:5). Гюнцель (Кросби), 56:38 (1:5). Малкин (Думулин, Шири), 57:30 (2:5).
Место и дата
09 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция