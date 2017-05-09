Майк Салливан: Очень обидно, когда можешь выиграть серию дома, а игра не получается

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги шестого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:5).

«Очень обидно, когда есть такая возможность выиграть матч и всю серию дома, а игра не получается.

Мы расстроены. Но я уже сказал команде, что надо взять себя в руки, собраться и сыграть правильно», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, ведя в серии 3-1 «Питтсбург» проиграл два матча подряд и позволил «Вашингтону» сравнять счет.

Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».

Добавим, что в прошлом сезоне «Питтсбург» выбил «Вашингтон» на этой же стадии, выиграв серию со счетом 4-2.