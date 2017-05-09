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Андрей Василевский: Это было нашим долгом - почтить память погибших в той войне

Источник:  ТАССКомментарии

Голкипер сборной России Андрей Василевский поделился эмоциями от посещения мемориала павшим советским солдатам и мирным жителям на городском кладбище Зигбурга.

- Это было нашим долгом - почтить память погибших в той войне. Они отдали за нас жизнь: все, кто были в плену, кто воевал. Мы стояли у могилы без эмоций - в таких местах особенных слов нет. Не хочу представлять, что пережили эти люди - это страшно, думаю, никто не хотел бы испытать такое на себе, - передает лова Василевского ТАСС.

9 мая, сборная России по хоккею почтила память советских солдат и пленных мирных жителей, погибших в годы Второй мировой войны, возложив цветы к памятнику павшим советским солдатам.

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