Андре Бураковски: Все приходит с уверенностью, в плей-офф у меня было очень много шансов

Форвард «Вашингтона» Андре Бураковски прокомментировал шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (5:2), в котором он сделал дубль.

«Думаю, все приходит с уверенностью. В плей-офф у меня было очень много шансов, и мне не хватало только точных бросков.

Я работал над этим на тренировках, смотрел видео, чтобы понять, что можно сделать, чтобы добиться успеха. И очевидно, это сработало», – приводит слова Бураковски официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии (3-3). Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».

Добавим, что в последний раз «Вашингтон» преодолевал второй раунд плей-офф в 1998 году.