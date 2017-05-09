Андре Бураковски: Все приходит с уверенностью, в плей-офф у меня было очень много шансов
Форвард «Вашингтона»
Андре Бураковски прокомментировал шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ
с «Питтсбургом» (5:2), в котором он сделал дубль.
«Думаю, все приходит с уверенностью. В плей-офф у меня было очень много шансов, и мне не хватало только точных бросков.
Я работал над этим на тренировках, смотрел видео, чтобы понять, что можно сделать, чтобы добиться успеха. И очевидно, это сработало», – приводит слова Бураковски официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии (3-3). Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».
Добавим, что в последний раз «Вашингтон» преодолевал второй раунд плей-офф в 1998 году.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Кузнецов), 12:41 (0:1). Бураковски 26:36 (0:2). Бэкстрём (Оши, Орлов), 40:16 (0:3). Карлсон (Нисканен, Кузнецов), 51:17 (0:4). Бураковски 52:29 (0:5). Гюнцель (Кросби), 56:38 (1:5). Малкин (Думулин, Шири), 57:30 (2:5).
Место и дата
09 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция