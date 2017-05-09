Ханс Гейер: Российские ученые в области фармакологии являются лучшими в мире

Заместитель генерального директора аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатории в Кельне Ханс Гейер поделился мнением о российских ученых в области фармакологии.

- Будущее антидопинговой лаборатории в России зависит от того, кто будет управлять ей, какая туда придет команда. Понятно, что это будут не Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, уехавшие в США. Судя по информации, которая была озвучена, они были вовлечены в манипуляции с допингом, но нам это неизвестно, я не хочу никого судить.

Я просто хочу сказать, что Родченков и Соболевский – это ученые фантастического уровня, настоящие профессионалы. Российские ученые в этой области, несомненно, лучшие в мире, и я уверен, что в России достаточно квалифицированных молодых ученых, чтобы быстро реанимировать и поставить на ноги лабораторию, - передает слова Гейера агентство «Р-Спорт».

Напомним, на показаниях Григория Родченкова были основаны многие тезисы доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном. По утверждению Родченкова, в России к домашней Олимпиаде-2014 была создана государственная система по внедрению допинга в спорт. А на самих Играх в Сочи многие допинг-пробы российских олимпийцев были подменены.