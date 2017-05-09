Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 5Вашингтон
Хоккей  Италия1 : 1Латвия
Хоккей  Словакия- : -Дания
Хоккей  Словения1 : 4Норвегия
Хоккей  Швейцария- : -Франция
Футбол  Ювентус- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ханс Гейер: Российские ученые в области фармакологии являются лучшими в мире

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заместитель генерального директора аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатории в Кельне Ханс Гейер поделился мнением о российских ученых в области фармакологии.

- Будущее антидопинговой лаборатории в России зависит от того, кто будет управлять ей, какая туда придет команда. Понятно, что это будут не Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, уехавшие в США. Судя по информации, которая была озвучена, они были вовлечены в манипуляции с допингом, но нам это неизвестно, я не хочу никого судить.

Я просто хочу сказать, что Родченков и Соболевский – это ученые фантастического уровня, настоящие профессионалы. Российские ученые в этой области, несомненно, лучшие в мире, и я уверен, что в России достаточно квалифицированных молодых ученых, чтобы быстро реанимировать и поставить на ноги лабораторию, - передает слова Гейера агентство «Р-Спорт».

Напомним, на показаниях Григория Родченкова были основаны многие тезисы доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном. По утверждению Родченкова, в России к домашней Олимпиаде-2014 была создана государственная система по внедрению допинга в спорт. А на самих Играх в Сочи многие допинг-пробы российских олимпийцев были подменены.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ричард Макларен: Я получал различные угрозы по электронной почтеГлава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен рассказал о поступавших ему угрозах, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на CNN.Фрэнк Мир: Родченков распространял запрещенные препараты, а теперь пытается спасти свою шкуруАмериканский боец смешанных единоборств Фрэнк Мир, дисквалифицированный американским антидопинговым агентством на два года за употребление запрещенных препаратов, посоветовал не доверять бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, который является информатором ВАДА.Кирилл Кикнадзе: ...и вдруг Макларену привиделась ФСБКирилл Кикнадзе: ...и вдруг Макларену привиделась ФСБОбозреватель «Советского спорта» встретился с автором и ведущим программы «Спортивный заговор» на «Матч ТВ», чтобы расспросить егоОтвет ОКР на призыв парламента Германии отстранить РФ от ОИ-2018Ответ ОКР на призыв парламента Германии отстранить РФ от ОИ-2018Заявление Олимпийского комитета России в связи с итогами круглого стола, посвященного обсуждению последствий доклада Ричарда Макларена.«России не место на Олимпиаде!» Макларен убедил бундестаг и ждет встречи с Бахом«России не место на Олимпиаде!» Макларен убедил бундестаг и ждет встречи с БахомВ немецком парламенте прошли слушания, посвященные последствиям публикации докладов комиссии Ричарда Макларена.Адвокат: Решение суда по уголовному делу Родченкова незаконноАдвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Алексей Скляренко заявил, что решение Мосгорсуда по уголовному делу в отношении его клиента.Петтер Нортуг: После доклада Макларена мое отношение к русским спортсменам никак не изменилосьДвукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг поделился мнением о последствиях доклада Ричарда Макларена.Фуркаду закон не писан. 5 главных скандалов неделиФуркаду закон не писан. 5 главных скандалов недели«Советский спорт» собирает пятерку главных скандалов последней недели.ФИФА потребовала допинг-пробы всей сборной России на ЧМ-2014 из-за доклада МакларенаВсе футболисты сборной России, выступавшие на чемпионате мира 2014 года, попали в доклад профессора Ричарда Макларена. В связи с этим в ФИФА потребовали допинг-пробы игроков на перепроверку.МОК потратил 2,8 млн долларов на перепроверку допинг-пробМеждународный олимпийский комитет (МОК) потратил 2,8 миллиона долларов на повторную проверку допинг-проб с тех пор, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена начала свое расследование, сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.Павел Колобков: Недовольство назначением Исинбаевой в РУСАДА? Это личное мнение МакларенаМинистр спорта России прокомментировал недовольство ВАДА назначением переназначение Елены Исинбаевой председателем наблюдательного совета РУСАДА.Ричард Макларен: Мы остановились на причастности к допинговым махинациям Министерства спорта РоссииЮрист Ричард Макларен прокомментировал некоторые изменения в терминах, которые коснулись второй части его доклада о допинге в российском спорте и на Олимпиаде-2014 в Сочи.Роман Широков: Первый раз слышу о попадании в список МакларенаБывший полузащитник сборной России Роман Широков опроверг появившуюся в СМИ новость о том, что он принимал запрещенные вещества перед чемпионатом мира 2014 года.Президент WADA: Достоверность фактов доклада комиссии Макларена сомнений не вызываетПрезидент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что достоверность фактов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте сомнений не вызывает.Никита Крюков: С Родченковым встречался только один раз, но его слова до сих пор в головеОлимпийский чемпион Никита Крюков рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.Александр Жуков: WADA и Макларен были введены в заблуждение показаниями РодченковаПрезидент ОКР Александр Жуков в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, что WADA и Ричард Макларен были введены в заблуждение данными бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.Рене Фазель: В ИИХФ были уверены, что доказательств против России недостаточноПрезидент ИИХФ и член МОК Рене Фазель прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое признало нехватку доказательств в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.Павел Колобков: Оценка WADA по докладу Макларена исчерпывающая и в комментариях не нуждаетсяМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал письмо генерального директора МОК Кристофа де Кеппера по докладу Ричарда Макларена.WADA поставило под сомнение доказательную базу доклада МакларенаВсемирное антидопинговое агентство пришло к выводу о том, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.Михаил Прохоров: Когда я возглавлял СБР, Родченков постоянно крутился около нашей команды и предлагал свои рецептыМихаил Прохоров: Когда я возглавлял СБР, Родченков постоянно крутился около нашей команды и предлагал свои рецептыБывший руководитель СБР Михаил Прохоров рассказал, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков постоянно что-то предлагал сборной России.
Футбол
Марез попросит «Лестера» отпустить его в другой клуб
Футбол
«Црвена Звезда» поздравила «Спартак» с завоеванием титула чемпиона России
Футбол
Серхио Рамос: Это один из самых идеальных составов, которые были у «Реала»
Футбол
Зинедин Зидан: Для выхода в финал «Реалу» надо провести идеальный матч
все новости
Григорий Родченков
Григорий Родченковвсе новости
Ричард Макларен
Ричард Макларенвсе новости