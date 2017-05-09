Андрей Мезин: Ждем, что в матче со Швейцарией сборная Белоруссии покажет слаженную командную игру
Тренер вратарей сборной Белоруссии Андрей Мезин поделился ожиданиями от встречи с командой Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира.
Игра пройдет 10 мая.
Напомним, белорусы проиграли первые три матча и занимают последнее место в группе В.
«Из собственного игрового опыта могу сказать, что у Швейцарии отличная скоростная команда, они хорошо подготовлены тактически. Игры с ними никогда не были простыми. Мы ждем, что наши ребята покажут ту игру, которую от нее ждут, и заработают очки в матче со швейцарцами. Наша сила в слаженной командной игре, если она удастся, то будет и результат», - сказал Мезин.
Матч
Место и дата
10 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
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