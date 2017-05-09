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Сергей Алейников: «Спартак» пришел к отправной точке, надо сделать, чтобы она не оказалась конечной

Источник:  ТАССКомментарии

Серебряный призер чемпионата Европы Сергей Алейников поделился мнением о будущем московского «Спартака».

- Скажем так, «Спартак» пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной. Те, кто работают с командой, знают, как работает система, они должны знать, как ее и улучшить. В «Ювентусе», после того как он был понижен в классе, люди серьезно задумались, что делать, одной из отправных точек стало строительство стадиона, одновременно шла реорганизация всей системы управления. Как мы видим, результат не заставил себя долго ждать, команда уже на протяжении пяти лет становится чемпионом, а сейчас есть возможность выиграть и шестой титул.

Когда нет системы, деньги играют относительную роль. Мы все понимаем, мы все не ханжи, в современном мире без финансовой поддержки сложно чего-то добиться, но деньги должны стимулировать, толкать вперед. Деньги должны идти на втором месте, на первом должна быть организация, - передает слова Алейникова ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России.

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