Букмекеры считают «Рейнджерс» фаворитом шестого матча серии с «Оттавой»
Букмекерские конторы выставили котировки на шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Оттаву».
Победа хозяев льда в основное время оценивается коэффициентом 1,99, тогда как виктория гостей идет за 3,36.
За ничью букмекеры предлагают 3,83.
Игра начнется 10 мая в 02:30 мск.
Напомним, «Оттава» ведет в серии со счетом 3-2.
Матч
Место и дата
10 мая , Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
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