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Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с вратарем Вайденфеллером (фото)

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Дортмундская «Боруссия» подписала новое соглашение с голкипером Романом Вайденфеллером, сообщает официальный твиттер клуба.

Контракт с 36-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2018 года.

Вайденфеллер защищает цвета «Боруссии» с 2002 года. В этом сезоне он провел в чемпионате Германии семь матчей и пропустил 11 мячей.

Основным вратарем команды является швейцарец Роман Бюрки.

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