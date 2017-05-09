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«Евпатория» завоевала Кубок Крыма

Источник:  ТАССКомментарии

«Евпатория» стала победителем второго розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза (КФС).

В финале, прошедшем в Симферополе, команда из Евпатории выиграла у «Крымтеплицы» из Симферопольского района со счетом 2:1.

Первым обладателем кубка КФС стал «Бахчисарай», который в прошлом году в финале обыграл «СКЧФ Севастополь» (2:1).

КФС имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.



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