«Евпатория» завоевала Кубок Крыма

«Евпатория» стала победителем второго розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза (КФС).

В финале, прошедшем в Симферополе, команда из Евпатории выиграла у «Крымтеплицы» из Симферопольского района со счетом 2:1.

Первым обладателем кубка КФС стал «Бахчисарай», который в прошлом году в финале обыграл «СКЧФ Севастополь» (2:1).

КФС имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.