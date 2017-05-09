Слушания по делу Чичеровой пройдут в CAS 30-31 мая

Слушания по делу олимпийской чемпионки в прыжках в высоту россиянки Анны Чичеровой пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 30-31 мая, сообщается на официальном сайте суда.

Напомним, в октябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Чичерову бронзовой медали Олимпиады-2008 года в Пекине, так после перепроверки допинг-пробы у спорсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Позднее Чичерова подала апелляцию в CAS на это решение.

Чичерова - олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, чемпионка мира и Европы.