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Слушания по делу Чичеровой пройдут в CAS 30-31 мая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Слушания по делу олимпийской чемпионки в прыжках в высоту россиянки Анны Чичеровой пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 30-31 мая, сообщается на официальном сайте суда.

Напомним, в октябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Чичерову бронзовой медали Олимпиады-2008 года в Пекине, так после перепроверки допинг-пробы у спорсменки  было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Позднее Чичерова подала апелляцию в CAS на это решение.

Чичерова - олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, чемпионка мира и Европы.

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Слушания по делу Чичеровой пройдут в CAS 30-31 мая
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