Неманья Матич: Рад, что мой сын больше не будет спрашивать меня: «Папочка, а когда ты забьешь гол?

Полузащитник «Челси» Неманья Матич поделился впечатлениями от крупной победы в матче 36-го тура английской премьер-лиги против «Мидлсбро» (3:0), в которой сербскому футболисту удалось забить первый мяч за 76 игр на «Стэмфорд Бридж».

- Я не машина по забиванию голов, я просто стараюсь делать всё, что могу. Я знаю, что у меня позиция опорного полузащитника, но если у меня есть возможность забить, конечно, я буду стараться сделать это. Я очень рад, что мой сын больше не будет спрашивать меня: «Папочка, а когда ты забьешь гол?

У нас впереди еще три матча, нам надо набрать еще три очка, чтобы стать чемпионами. Конечно, мы довольны, что так близки к чемпионскому титулу, но нам надо до конца не терять концентрации. У нас есть возможность оформить чемпионство в пятницу, но матч с «Вест Бромвичем» на выезде - это всегда сложный матч, это хорошая команда, и у них сильный тренер, так что мы ожидаем непростой поединок, но я уверен, что мы готовы к этому, - цитирует Матича официальный сайт «Челси».

Лондонский клуб с 84 очками продолжает лидировать в таблице АПЛ, на семь баллов опережая идущий вторым «Тоттенхэм». Если в следующем туре 12 мая «синие» на выезде обыграют «Вест Бромвич», они досрочно обеспечат себе итоговое первое место.