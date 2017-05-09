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Неманья Матич: Рад, что мой сын больше не будет спрашивать меня: «Папочка, а когда ты забьешь гол?

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Неманья Матич поделился впечатлениями от крупной победы в матче 36-го тура английской премьер-лиги против «Мидлсбро» (3:0), в которой сербскому футболисту удалось забить первый мяч за 76 игр на «Стэмфорд Бридж».

- Я не машина по забиванию голов, я просто стараюсь делать всё, что могу. Я знаю, что у меня позиция опорного полузащитника, но если у меня есть возможность забить, конечно, я буду стараться сделать это. Я очень рад, что мой сын больше не будет спрашивать меня: «Папочка, а когда ты забьешь гол?

У нас впереди еще три матча, нам надо набрать еще три очка, чтобы стать чемпионами. Конечно, мы довольны, что так близки к чемпионскому титулу, но нам надо до конца не терять концентрации. У нас есть возможность оформить чемпионство в пятницу, но матч с «Вест Бромвичем» на выезде - это всегда сложный матч, это хорошая команда, и у них сильный тренер, так что мы ожидаем непростой поединок, но я уверен, что мы готовы к этому, - цитирует Матича официальный сайт «Челси».

Лондонский клуб с 84 очками продолжает лидировать в таблице АПЛ, на семь баллов опережая идущий вторым «Тоттенхэм». Если в следующем туре 12 мая «синие» на выезде обыграют «Вест Бромвич», они досрочно обеспечат себе итоговое первое место.

Матч

Челси - Мидлсбро - 3:0 (2:0)

Голы

Коста 23 (1:0). Алонсо 34 (2:0). Матич 65 (3:0).

Состав

Челси: Куртуа, Луиз (Терри, 84), Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Фабрегас, Мозес, Азар (Виллиан, 72), Коста, Педро (Чалоба, 81)

Мидлсбро: Гузан, Гибсон, Фабио, Френд, Чемберс, Форшоу (Лидбиттер, 56), Даунинг, Клейтон, де Рон, Траоре (Бэмфорд, 57), Негредо (Жестед, 83)

Предупреждения:

нет - Фабио, 60; Бэмфорд, 89

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

08 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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