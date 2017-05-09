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Никита Симонян: Нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью, ведь именно он пригласил Карреру

Источник:  ТАССКомментарии

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился эмоциями от досрочной победы «Спартака» в чемпионате России.

- Слава богу, это свершилось, что тут еще скажешь. Слишком долго ждали, но наконец, дождались.

Нельзя не вспомнить добрым словом прежний тренерский состав - Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Диму Ананко. У Аленичева в какой-то степени не получилось, но ведь именно он пригласил Массимо Карреру, а как говорил Николай Петрович Старостин, главное - угадать, угадать с составом, заменой, тренером. Так что нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью, тот же Аленичев ставил игру в контроль мяча, спартаковскую игру.

Что касается заслуг Карреры, колоссальное значение имеет высокая игровая дисциплина, которую он навел в команде. Насколько я знаю, он был крайне недоволен игрой с «Томью», несмотря на то, что команда выиграла и приблизилась к чемпионству. Тем не менее, качество игры его не удовлетворило. Это бесспорно говорит о его тренерских качествах, - передает слова Симоняна ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России.

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