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Ли Липэн: Доказательств того, что Халк напал на тренера «Гуйчжоу» нет

Источник:  Daily MailКомментарии

Футбольная ассоциация Китая не нашла доказательств нападения форварда «Шанхай СИПГ» Халка на помощника главного тренера «Гуйчжоу». Об этом сообщает издание Daily Mail.

- Насколько нам известно, в перерыве между двумя сторонами произошла ссора, но нет никаких доказательств того, что Халк совершил дисциплинарное правонарушение. Понятно, что обе стороны конфликта хотят победить, но этот инцидент не так серьезен, как кажется. «Шанхай СИПГ» передал все доказательства, имеющие отношение к данному делу, - цитирует издание заместителя директора правления лиги Ли Липэна.

6 мая команда Халка «Шанхай СИПГ», которой руководит Андре Виллаш-Боаш, нанесла поражение «Гуйчжоу» со счетом 3:0.

После матча главный тренер проигравших Ли Бин рассказал о том, что Халк напал на его ассистента Ю Мина. Позже Халк опроверг обвинения в свой адрес.

Подробнее о данном инциденте вы можете прочитать здесь.

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