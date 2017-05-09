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Сборная Норвегии одолела Словению на ЧМ-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Норвегии взяла верх над командой Словении (5:1) на групповом этапе чемпионата мира.

У победителей отличились Матис Олимб, Кен-Андре Олимб, Кристиан Форсберг, Александер Райшенберг и Патрик Торесен, у проигравших - Роберт Саболич.

Норвежцы с 6 очками занимают промежуточное второе место в группе В, словенцы с одним баллом - на седьмой строчке.

11 мая Норвегия сыграет с Чехей, а Словения днем ранее - с Финляндией. 

Матч

Словения - Норвегия - 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы:

Олимб М. (Торесен П., Олимб К.), 5:57 (0:1). Олимб К. (Торесен П., Норстебо), 14:35 (0:2). Форсберг 18:20 (0:3). Райхенберг (Холес, Хауген), 38:58 (0:4 - бол.). Саболич (Видмар, Подлипник), 39:45 (1:4). Торесен П. (Бонсаксен, Олимб К.), 59:17 (1:5).

Место и дата

09 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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