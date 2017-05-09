Сборная Норвегии одолела Словению на ЧМ-2017

Сборная Норвегии взяла верх над командой Словении (5:1) на групповом этапе чемпионата мира.

У победителей отличились Матис Олимб, Кен-Андре Олимб, Кристиан Форсберг, Александер Райшенберг и Патрик Торесен, у проигравших - Роберт Саболич.

Норвежцы с 6 очками занимают промежуточное второе место в группе В, словенцы с одним баллом - на седьмой строчке.

11 мая Норвегия сыграет с Чехей, а Словения днем ранее - с Финляндией.