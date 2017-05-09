Дженнаро Гаттузо может возглавить «Дженоа» в следующем сезоне

Главный тренер «Пизы» Дженнаро Гаттузо в межсезонье может возглавить «Дженоа». Об этом сообщает Football Italia.

Генуэзская команда под руководством хорватского специалиста Ивана Юрича за три тура до конца чемпионата Италии идет на 16-м месте в турнирной таблице и на данный момент не гарантировала себе сохранение прописки в серии А на следующий сезон. Согласно информации La Repubblica в следующем сезоне Юрич будет освобожден от своих обязанностей, а на его место будет приглашен бывший полузащитник Милана Дженнаро Гаттузо.

По информации La Repubblica, Юрич не будет руководить «грифонами» в следующем сезоне, а фаворитом на пост нового главного тренера является Гаттузо.

В нынешнем сезоне Гаттузо возглавлял «Пизу», которая покинет серию Б по итогам сезона.