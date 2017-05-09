Юношеская сборная России выиграла турнир развития УЕФА в Португалии
Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) стала победителем международного турнира развития УЕФА в Португалии.
Сегодня в заключительном матче россияне встречались с хозяевами и одержали победу со счетом 1:0. Мяч забил Иван Репях, представляющий московский «Спартак».
Россия - Португалия - 1:0 (0:0)
Голы: Репях, 78 (1:0).
Россия: Ещенко, Сухарев (Федоров, 41), Пелих, Прохин, Герчиков, Сунгатуллин (Савиных, 75), Надольский (Петров, 41), Севикян, Маркитесов (Судариков, 52), Усанов (Школик, 61), Мазурин (Репях, 41).
Итоговое положение команд: Россия - 9 очков, Португалия - 6, Турция - 3, Швеция - 0.
Подводя итог турнира, исполняющий обязанности старшего тренера сборной России Леонид Аблизин сказал:
«Думаю, что
не ошибусь, если скажу, что турнир в Португалии можно назвать репетицией
первого отборочного раунда чемпионата Европы, который для нашей сборной пройдет
в Финляндии в конце сентября - начале октября. Причем уровень соперников
сопоставим даже с элитным раундом Евро. Сборная России встречалась в Португалии
с совершенно разными по стилю командами. Футболисты приобрели неоценимый опыт
и, что немаловажно, в такой праздничный для страны день одержали победу на
турнире».