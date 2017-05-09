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Юношеская сборная России выиграла турнир развития УЕФА в Португалии

Источник:  РФСКомментарии

Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) стала победителем международного турнира развития УЕФА в Португалии.

Сегодня в заключительном матче россияне встречались с хозяевами и одержали победу со счетом 1:0. Мяч забил Иван Репях, представляющий московский «Спартак».

Россия - Португалия - 1:0 (0:0)

Голы: Репях, 78 (1:0).

Россия: Ещенко, Сухарев (Федоров, 41), Пелих, Прохин, Герчиков, Сунгатуллин (Савиных, 75), Надольский (Петров, 41), Севикян, Маркитесов (Судариков, 52), Усанов (Школик, 61), Мазурин (Репях, 41).

Итоговое положение команд: Россия - 9 очков, Португалия - 6, Турция - 3, Швеция - 0.

Подводя итог турнира, исполняющий обязанности старшего тренера сборной России Леонид Аблизин сказал:

«Думаю, что не ошибусь, если скажу, что турнир в Португалии можно назвать репетицией первого отборочного раунда чемпионата Европы, который для нашей сборной пройдет в Финляндии в конце сентября - начале октября. Причем уровень соперников сопоставим даже с элитным раундом Евро. Сборная России встречалась в Португалии с совершенно разными по стилю командами. Футболисты приобрели неоценимый опыт и, что немаловажно, в такой праздничный для страны день одержали победу на турнире».

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