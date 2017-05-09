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Забит Магомедшарипов: Первый свой поединок в UFC хотел бы провести с легендой ММА Артемом Лобовым

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион лиги ACB в полулегком весе Забит Магомедшарипов выразил желание провести бой с Артемом Лобовым в рамках UFC.

«Первый свой поединок в UFC хотел бы провести с легендой ММА Артемом Лобовым», - написал Забит в социальной сети Вконтакте.

Напомним, что Магомедшарипов недавно подписал контракт с UFC и ждет своего дебюта в промошене.

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