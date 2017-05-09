Забит Магомедшарипов: Первый свой поединок в UFC хотел бы провести с легендой ММА Артемом Лобовым
Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион лиги ACB в полулегком весе Забит Магомедшарипов выразил желание провести бой с Артемом Лобовым в рамках UFC.
«Первый свой поединок в UFC хотел бы провести с легендой ММА Артемом Лобовым», - написал Забит в социальной сети Вконтакте.
Напомним, что Магомедшарипов недавно подписал контракт с UFC и ждет своего дебюта в промошене.
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