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Халеп обыграла Винчи во втором круге турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Румынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над итальянкой Робертой Винчи во втором круге турнира в Мадриде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 55 минут, - 6:3, 2:6, 7:6 (7:2).

Халеп выполнила четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде она встретится с австралийкой Самантой Стосур.

Матч

Винчи Р. (Италия) - Халеп С. (Румыния) - 3:6, 6:2, 6:7

Место и дата

09 мая 14:30, , Онлайн-трансляция

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