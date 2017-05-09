Халеп обыграла Винчи во втором круге турнира в Мадриде
Румынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над итальянкой Робертой Винчи во втором круге турнира в Мадриде.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 55 минут, - 6:3, 2:6, 7:6 (7:2).
Халеп выполнила четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде она встретится с австралийкой Самантой Стосур.
Матч
Винчи Р. (Италия) - Халеп С. (Румыния) - 3:6, 6:2, 6:7
Место и дата
09 мая 14:30, , Онлайн-трансляция
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