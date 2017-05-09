Сергей Костицин: По накалу матч со Швейцарией вряд ли будет отличаться от трех предыдущих
Форвард сборной Белоруссии Сергей Костицын поделился ожиданиями от матча чемпионата мира с командой Швейцарии, который пройдет 10 мая.
Напомним, белорусы проиграли первые три игры и занимают последнее место в группе В.
«Сегодня мы провели хорошую тренировку. Она носила необязательный характер, но команда практически в полном составе вышла на лед. Мы должны быть хорошо готовы к игре со Швейцарией. У каждой сборной есть свои сильные стороны. Что касается швейцарцев, это быстрая команда и по накалу этот матч вряд ли будет чем-то отличаться от трех предыдущих», - считает Костицын.
Матч
Место и дата
10 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
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