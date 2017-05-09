Сергей Костицин: По накалу матч со Швейцарией вряд ли будет отличаться от трех предыдущих

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ЧМХ-2017. Италия – Латвия, Швейцария – Франция и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Габриэль Ландескуг: Мы трижды вели в счете, но трижды упускали преимущество матче с США Нападающий сборной Швеции прокомментировал поражение от команды США (3:4) в групповом этапе чемпионата мира.

Форвард сборной США: Мы ждем игры с командой России Нападающий сборной США Клэйтон Келлер прокомментировал победу над командой Швеции (4:3) в групповом этапе Чемпионата мира, а также заявил, что американцы ждут встречи со сборной России.

Рикард Гренборг: К сожалению, исход матча решил один гол Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал поражение от команды США (3:4) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Артемий Панарин: Не надо нас хвалить до матча с Канадой! Форварды сборной России Артемий Панарин и Никита Гусев комментируют победу сборной России над Германией – 6:3.

Джефф Блашилл: Нам много в чем нужно добавлять, мы допускаем много потерь Главный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал победу над командой Швеции (4:3) в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

Сборная Чехии по буллитам обыграла Финляндию Сборная Чехии в Париже обыграла команду Финляндии (4:3 Б.) в третьем матче группового этапа чемпионата мира.

Франц Райндль: Сборная Германии будет биться за выход в четвертьфинал Президент Немецкого хоккейного союза Франц Райндль отметил, что основная часть чемпионата мира для сборной Германии начинается именно сейчас, поскольку ей предстоят матчи с соперниками, схожими по уровню.