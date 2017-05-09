Душко Иванович: Важно, что выиграли серию у «Енисея» в трех матчах

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после третьей победы над «Енисеем» в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за предельную концентрацию.

«Важно, что мы добились победы в серии в трех матчах. Мы начали сегодняшнюю встречу внимательно и сконцентрировано. Да, было немало потерь, но в целом, все 40 минут мы провели серьезно. У нас теперь будет много времени перед полуфинальными играм. Думаю, для начала, мы дадим команде несколько дней выходных, после чего начнем готовиться к «Зениту» и постараемся за этот период провести контрольные игры. Мы готовимся к непростой серии, в первую очередь, мы должны верить в себя», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Во вторник «Химки» победили в Красноярске «Енисей» (89:68) в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ и вышли в следующий раунд, где сыграют с «Зенитом». Полуфинальная серия стартует 25 мая.