Душко Иванович: Важно, что выиграли серию у «Енисея» в трех матчах
Главный тренер «Химок» Душко Иванович после третьей победы
над «Енисеем» в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за
предельную концентрацию.
«Важно, что мы добились
победы в серии в трех матчах. Мы начали сегодняшнюю встречу внимательно и
сконцентрировано. Да, было немало потерь, но в целом, все 40 минут мы провели
серьезно. У нас теперь будет много времени перед полуфинальными играм. Думаю, для
начала, мы дадим команде несколько дней выходных, после чего начнем готовиться
к «Зениту» и постараемся за этот период провести контрольные игры. Мы готовимся
к непростой серии, в первую очередь, мы должны верить в себя», - приводит
официальный сайт «Химок» слова Ивановича.
Во вторник «Химки» победили в Красноярске «Енисей» (89:68) в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ и вышли в следующий раунд, где сыграют с «Зенитом». Полуфинальная серия стартует 25 мая.
Матч
Место и дата
09 мая 12:00, ДС им. Ярыгина, Онлайн-трансляция