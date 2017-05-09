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Элвис Мерзликинс: В прошлом году Панарин сказал, что я «лоханулся», поэтому жду встречи с ним

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликинс заявил, что на чемпионате мира по хоккею особенно ждет встречи с российским форвардом Артемием Панариным.

- В прошлом году Панарин сказал, что я «лоханулся». Поэтому в этом жду встречи с ним дополнительно. Я понимаю, что он шутил, и я тоже шучу. Но я мечтаю играть в НХЛ. И если я смогу хорошо играть на уровне Панарина, значит, я смогу когда-нибудь реализовать свою мечту.

Я буду ждать их всех. В прошлом году я говорил, что мне интересно играть против Бобровского. Это один из моих любимых вратарей. Мне интересно смотреть, где я нахожусь и как играю, сколько мне не хватает до НХЛ. Тот же Панарин играет с Кейном в «Чикаго», он очень хороший игрок. Его броски покажут мне, насколько я готов. Но в целом, мне все равно, от кого отражать шайбы. Главное – отразить их , - передает слова Мерзликинса «Р-Спорт».

Напомним, что после матча чемпионата мира 2016 года против сборной Латвии (4:0), Артемий Панарин, комментируя свою роль с Дацюком и Мозякиным, ответил: «Я так, подыгрывающий. Вот сейчас какую-то подледную шайбу забил. Там вратарь немного лоханулся. Сергей Мозякин здорово по девяткам стреляет. Все об этом знают, но никто поймать не может».

Добавим, что команда Латвии сыграет против сборной России 15 мая.

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