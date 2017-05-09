Борис Игнатьев: У «Монако» и «Атлетико» особых шансов на финал Лиги чемпионов нет
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что
мадридский «Атлетико» и «Монако» перед ответными полуфинальными матчами не
имеют шансов на выход в финал Лиги чемпионов.
«Я для себя уже прогнозирую, что в финале Лиги чемпионов мы увидим
«Реал» и «Ювентус». По многим компонентами эти команды
имеют преимущества перед своими оппонентами, что наглядно подтвердили первые
матчи. В общем, я думаю, что у «Монако» и «Атлетико» особых
шансов нет», - приводит «Р-Спорт» слова Игнатьева.
Во вторник в ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов сыграют итальянский «Ювентус» и «Монако». Их матч пройдет в Турине на стадионе «Ювентус» и начнется в 21:45 по московскому времени.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
В первом матче соперников, который прошел 3 мая в Монако, итальянский клуб добился уверенной победы – 2:0. Дублем тогда отметился аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин.
Напомним, что в другой полуфинальной паре соперничают испанские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом матче, который прошел 2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы – 3:0.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира, Пьянич, Дибала, Игуаин, Манджукич
Монако: Субашич, Раджи, Эмерсон, Глик, Сидибе, Дирар, Силва, Моутинью, Бакайоко, Фалькао, Мбаппе
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция