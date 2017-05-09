Борис Игнатьев: У «Монако» и «Атлетико» особых шансов на финал Лиги чемпионов нет

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что мадридский «Атлетико» и «Монако» перед ответными полуфинальными матчами не имеют шансов на выход в финал Лиги чемпионов.

«Я для себя уже прогнозирую, что в финале Лиги чемпионов мы увидим «Реал» и «Ювентус». По многим компонентами эти команды имеют преимущества перед своими оппонентами, что наглядно подтвердили первые матчи. В общем, я думаю, что у «Монако» и «Атлетико» особых шансов нет», - приводит «Р-Спорт» слова Игнатьева.

Во вторник в ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов сыграют итальянский «Ювентус» и «Монако». Их матч пройдет в Турине на стадионе «Ювентус» и начнется в 21:45 по московскому времени.

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В первом матче соперников, который прошел 3 мая в Монако, итальянский клуб добился уверенной победы – 2:0. Дублем тогда отметился аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин.

Напомним, что в другой полуфинальной паре соперничают испанские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом матче, который прошел 2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.