Одноклубник Тарасенко по «Сент-Луису» заявлен за Канаду на ЧМ-2017

Сборная Канады внесла в заявку на матчи чемпионата мира в Кельне и Париже партнера Владимира Тарасенко по «Сент-Луису» Колтона Парэйко. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт «Блюз».

23-летний канадский защитник набрал 35 (4+31) очков в 81 матче регулярного чемпионата в сезоне-2016/17. В 11 матчах плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли Парэйко записал на свой счёт 5 (2+3) очков.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» покинул розыгрыш Кубка Стэнли уступив во втором раунде «Нэшвиллу» (2:4).