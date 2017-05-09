Виталий Мутко: Сборная России показала хорошую игру накануне Дня Победы

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

- Мне нравится, как играет сейчас сборная России на чемпионате мира по хоккею. Команда очень молодая, интересная у нас. Все хорошо, наши парни смотрятся здорово! Главные матчи только впереди. Видно, что команда с каждым матчем набирает ход, набирает обороты в турнире. Я только рад за нашу сборную!

Что очень удивительно, сборная Германии очень жестко играла, в том числе это касается и эпизода с Сергеем Мозякиным. В этот раз наши хоккеисты на такую грубость ответили двумя шайбами в большинстве. Да и в целом показали хорошую игру накануне Дня Победы, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что после трех матчей группового этапа сборная России набрала восемь очков и занимает второе место в группе А, уступая лидирующей команде Латвии одно очко.