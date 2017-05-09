Боб Хартли: Итальянцы очень хорошо оборонялись

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли после победы своей команды над Италией в матче чемпионата мира отметил надежную игру соперника в обороне.

«Итальянцы очень хорошо оборонялись, особенно два первых периода. Нам было очень тяжело создавать моменты. Но во втором перерыве мы попросили поменять ребят стиль игры, они стали чаще бывать у чужих ворот. В конце концов, удача помогла нам завоевать три очка. Нам предстоит провести четыре тяжелейших матча, и я сказал ребятам что с завтрашнего дня у нас все начинается с нуля», - приводит «Р-Спорт» слова Хартли.

Сборная Латвии во вторник одержала победу над командой Италии со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Эта победа позволила латвийской команде обогнать сборную России и вернуться на первое место в группе А.

Сборной Латвии на групповом этапе еще предстоит сыграть с командами Швеции, США, России и Германии.