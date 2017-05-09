Боб Хартли: Итальянцы очень хорошо оборонялись
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли после победы своей команды над
Италией в матче чемпионата мира отметил надежную игру соперника в обороне.
«Итальянцы очень хорошо оборонялись, особенно два первых периода. Нам
было очень тяжело создавать моменты. Но во втором перерыве мы попросили
поменять ребят стиль игры, они стали чаще бывать у чужих ворот. В конце концов,
удача помогла нам завоевать три очка. Нам предстоит провести четыре тяжелейших
матча, и я сказал ребятам что с завтрашнего дня у нас все начинается с нуля», -
приводит «Р-Спорт» слова Хартли.
Сборная Латвии во вторник одержала победу над командой Италии со счетом
2:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Эта победа позволила латвийской
команде обогнать сборную России и вернуться на первое место в группе А.
Сборной Латвии на групповом этапе еще предстоит сыграть с командами Швеции, США, России и Германии.
Матч
Италия - Латвия - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Инсам (Траверса), 3:38 (1:0). Дзериньш (Даугавиньш, Галвиньш), 12:09 (1:1 - бол.). Дзериньш (Букартс Р.), 58:41 (1:2).
Место и дата
09 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция