Джанлуиджи Буффон: Победа в ЛЧ стала бы своего рода наградой за храбрость, упрямство и тяжелую работу

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о значимости победы в Лиге чемпионов.

- Это многое бы значило для меня. Эта победа принесла бы мне самую большую радость наряду с золотом чемпионата мира и стала бы своего рода наградой - концом пути, который был проложен храбростью, упрямством и тяжелой работой. Я всегда хотел выиграть Лигу чемпионов и не сомневался, что смогу сделать это вместе с моей командой, коллегами, болельщиками. Было бы здорово. Можем поговорить об этом позже, если это случится, - передает слова Буффона официальный сайт УЕФА.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Ответный матч «Ювентус» - «Монако» состоится сегодня, 9 мая и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния. В первой игре итальянская команда одержала победу со счетом 2:0.

Напомним, что другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.