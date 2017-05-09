«Ювентус» - «Монако». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы итальянского «Ювентуса» и «Монако» на
ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Ювентуса»: Буффон, Кьеллини,
Барцальи, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Хедира, Пьянич, Манджукич, Дибала
и Игуаин.
Стартовый состав «Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Жемерсон, Дирар, Моутинью, Бернарду Силва, Бакайоко, Мбаппе, Фалькао.
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Во вторник в ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов сыграют итальянский «Ювентус» и «Монако». Их матч пройдет в Турине на стадионе «Ювентус» и начнется в 21:45 по московскому времени.
В первом матче соперников, который прошел 3 мая в Монако,
итальянский клуб добился уверенной победы – 2:0. Дублем тогда отметился
аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин.
Напомним, что в другой полуфинальной паре соперничают
испанские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом матче, который прошел 2 мая на
стадионе «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы – 3:0.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира, Пьянич, Дибала, Игуаин, Манджукич
Монако: Субашич, Раджи, Эмерсон, Глик, Сидибе, Дирар, Силва, Моутинью, Бакайоко, Фалькао, Мбаппе
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция