«Ювентус» - «Монако». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы итальянского «Ювентуса» и «Монако» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Ювентуса»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Хедира, Пьянич, Манджукич, Дибала и Игуаин.

Стартовый состав «Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Жемерсон, Дирар, Моутинью, Бернарду Силва, Бакайоко, Мбаппе, Фалькао.

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Во вторник в ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов сыграют итальянский «Ювентус» и «Монако». Их матч пройдет в Турине на стадионе «Ювентус» и начнется в 21:45 по московскому времени.

В первом матче соперников, который прошел 3 мая в Монако, итальянский клуб добился уверенной победы – 2:0. Дублем тогда отметился аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин.

Напомним, что в другой полуфинальной паре соперничают испанские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом матче, который прошел 2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.