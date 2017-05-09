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«Ювентус» - «Монако». Стартовые составы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны стартовые составы итальянского «Ювентуса» и «Монако» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Ювентуса»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Хедира, Пьянич, Манджукич, Дибала и Игуаин.

Стартовый состав «Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Жемерсон, Дирар, Моутинью, Бернарду Силва, Бакайоко, Мбаппе, Фалькао.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Во вторник в ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов сыграют итальянский «Ювентус» и «Монако». Их матч пройдет в Турине на стадионе «Ювентус» и начнется в 21:45 по московскому времени.

В первом матче соперников, который прошел 3 мая в Монако, итальянский клуб добился уверенной победы – 2:0. Дублем тогда отметился аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин.

Напомним, что в другой полуфинальной паре соперничают испанские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом матче, который прошел 2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Матч

Ювентус - Монако

Состав

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира, Пьянич, Дибала, Игуаин, Манджукич

Монако: Субашич, Раджи, Эмерсон, Глик, Сидибе, Дирар, Силва, Моутинью, Бакайоко, Фалькао, Мбаппе

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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