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Массимо Каррера: Надеюсь, что мы не встретимся в Лиге чемпионов с «Челси»

Источник:  ITA Sport PressКомментарии

Главный тренер «Спартак» Массимо Каррера прокомментировал попадание команды в розыгрыш Лиги чемпионов на следующий сезон.

- Мне все еще многому надо научиться. Да, я выиграл свой первый чемпионат, но именно поэтому еще многое предстоит сделать. Это было тяжелее, чем могло многим показаться со стороны. Но еще летом у команды не было менталитета победителя.

Что касается Лиги чемпионов, то я надеюсь, что мы не встретимся в Лиге чемпионов с «Челси» Антонио Конте, но сейчас мы думаем только об игре чемпионата на этой неделе. Вчера я разговаривал с Леонидом Федуном, он поздравил меня. Мы будем стремиться еще больше усилить команду. Да, мы не сможем выиграть Лигу чемпионов, но мы можем вновь сражаться за титул чемпиона России, - передает слова Карреры портал ITA Sport Press.

Добавим, что «Спартак» стал чемпионом России и начнет выступление в Лиге чемпионов сезона 2017/2018 с группового этапа. При жеребьевке Лиги чемпионов «Спартак» будет посеян в первой корзине. Отметим, что «Спартак» стал вторым клубом, который обеспечил себе посев в первой корзине, после немецкой «Баварии», оформившей чемпионский титул в Германии на прошлой неделе.

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