Алексей Сорокин: Вопрос о переносе матча с «Краснодаром» на «Петровский» должен решать «Зенит»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе матча 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» с «Санкт-Петербург Арены» на стадион «Петровский».

Ранее «Зенит» провел два матча на «Санкт-Петербург Арене», и встреча с «Краснодаром» должна была стать последней в рамках тестовых мероприятий перед Кубком конфедераций. После состоявшегося 7 мая матча 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тереком» главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу подверг критике состояние газона на «Санкт-Петербург Арене».

«Теоретически вопрос переноса матча может обсуждаться, - сказал Сорокин. - Этот вопрос должен решить клуб, а не мы. Что касается газона, то мы накрыли крышу, и трава начала расти быстрее. Никаких «алармистских» настроений нет. Представители ФИФА постоянно с нами на связи».