Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 5Вашингтон
Хоккей  Италия1 : 2Латвия
Хоккей  Словакия2 : 3Дания
Хоккей  Словения1 : 5Норвегия
Хоккей  Швейцария2 : 2Франция
Футбол  Ювентус2 : 0Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Сорокин: Вопрос о переносе матча с «Краснодаром» на «Петровский» должен решать «Зенит»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе матча 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» с «Санкт-Петербург Арены» на стадион «Петровский».

Ранее «Зенит» провел два матча на «Санкт-Петербург Арене», и встреча с «Краснодаром» должна была стать последней в рамках тестовых мероприятий перед Кубком конфедераций. После состоявшегося 7 мая матча 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тереком» главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу подверг критике состояние газона на «Санкт-Петербург Арене».

«Теоретически вопрос переноса матча может обсуждаться, - сказал Сорокин. - Этот вопрос должен решить клуб, а не мы. Что касается газона, то мы накрыли крышу, и трава начала расти быстрее. Никаких «алармистских» настроений нет. Представители ФИФА постоянно с нами на связи».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ростов» начал подготовку к матчу с «Рубином»Сегодня вечером «Ростов» собрался на своей базе после двух дней выходных.Два клуба из структуры «Анжи» будут заявлены для участия в ПФЛФутбольные клубы «Анжи-2» и «Анжи-Юниор», входящие в структуру «Анжи», будут заявлены для участия в первенстве ПФЛ сезона-2017/18, сообщил исполнительный директор клуба Эльдар Исаев.Массимо Каррера: Надеюсь, что мы не встретимся в Лиге чемпионов с «Челси»Главный тренер «Спартак» Массимо Каррера прокомментировал попадание команды в розыгрыш Лиги чемпионов на следующий сезон.Никита Симонян: Нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью, ведь именно он пригласил КарреруПервый вице-президент РФС Никита Симонян поделился эмоциями от досрочной победы «Спартака» в чемпионате России.Денис Глушаков: Дождался «золота» - дождусь и сына!Денис Глушаков: Дождался «золота» - дождусь и сына!Капитан «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о чемпионской ночи, содержимом праздничной банки на популярном видео с его участием.Сергей Алейников: «Спартак» пришел к отправной точке, надо сделать, чтобы она не оказалась конечнойСеребряный призер чемпионата Европы Сергей Алейников поделился мнением о будущем московского «Спартака».Золотой «Спартак». 22 интересных факта о 22-кратном чемпионеЗолотой «Спартак». 22 интересных факта о 22-кратном чемпионе«Советский спорт» приводит статистику команды Массимо Карреры в этом сезоне. В чем красно-белые были лучше или хуже остальных?Денис Глушаков: ЦСКА и «Зенит» становились чемпионами потому, что «Спартак» плохо игралПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.Зобнин выложил детскую фотографию в форме «Ювентуса»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выложил в инстаграме свою детскую фотографию в форме «Ювентуса».«Црвена Звезда» поздравила «Спартак» с завоеванием титула чемпиона РоссииБелградская «Црвена Звезда» поздравила московский «Спартак» с завоеванием титула чемпиона России, пожелав продлить успех на долгие годы.Сергей Алейников: Каррера простой парень, без всяких «закидонов»Серебряный призер чемпионата Европы Сергей Алейников поделился мнением о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.Луис Адриано: Зобнин владеет хорошей техникой и скоростью, он может на поле всеФорвард московского «Спратака» Луис Адриано оценил игру своего партнера по клубу Романа Зобнина, рассказал о своей адаптации, а также высказался о главном тренере столичной команды Массимо Каррере.«Зенит» предложил контракт наставнику «Фиорентины»Португальский специалист Паулу Соуза, который является главным тренером «Фиорентины», может перебраться в РФПЛ.Ивелин Попов: Доказали, что «Спартак» сильнее всехИвелин Попов: Доказали, что «Спартак» сильнее всехПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о чемпионстве, болельщиках и лучшем матче сезона.Ивелин Попов: После поражения «Зенита» пару минут не понимал, что мы сотворилиПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал, какие эмоции испытал, узнав, что стал чемпионом.Игор Митрески: Есть вариант стать тренером-селекционером «Спартака»Чемпион России в составе «Спартака» Игор Митрески заявил, что может стать тренером-селекционером красно-белых.Ивелин Попов: В то, что станем чемпионами, верили давноПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал в интервью «Советскому спорту» о лучшем матче сезона и о том, когда поверил в чемпионство.Черданцев считает, что «Зенит» должен пригласить Раньери, а не СоузуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев - о возможном приходе в «Зенит» нового тренера.Маурисио: Хочу продолжить карьеру в России, но отпустит ли «Лацио»?Маурисио: Хочу продолжить карьеру в России, но отпустит ли «Лацио»?Защитник «Спартака» Маурисио рассказал в интервью Diario de S. Paulo о первом титуле, продолжении карьеры, сборной Бразилии и ЧМ-2018.Лапочкин рассудит «Спартак» и «Амкар» в 28-м туре РФПЛСтали известны имена арбитров, назначенные на 28-й тур чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Футбол
Совет ФИФА утвердил распределение квот конфедерациям на ЧМ-2026
Футбол
Алексей Сорокин: Вопрос о переносе матча с «Краснодаром» на «Петровский» должен решать «Зенит»
Футбол
Массимо Каррера: Надеюсь, что мы не встретимся в Лиге чемпионов с «Челси»
Хоккей
Вячеслав Быков: Я не сторонник сокращения числа участников ЧМ
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Алексей Сорокин
Алексей Сорокинвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости