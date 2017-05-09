Главы палат комитета ФИФА по этике Эккерт и Борбели покинут свои посты

Глава арбитражной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета ФИФА по этике Корнель Борбели покинут свои посты, сообщает AP.

Это решение было принято во вторник на заседании совета ФИФА в Бахрейне, несмотря на то, что Эккерт и Борбели высказали намерение продолжить работу на своих постах. Вместо них конгрессу ФИФА предложены кандидатуры Вассилиоса Скуриса из Греции и Марии Клаудии Рохас из Колумбии.

Голосование по утверждению новых глав палат комитета ФИФА по этике пройдет в четверг, 11 мая.