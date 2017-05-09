Главы палат комитета ФИФА по этике Эккерт и Борбели покинут свои посты
Глава арбитражной палаты комитета по этике Международной федерации
футбола (ФИФА) Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета
ФИФА по этике Корнель Борбели покинут свои посты, сообщает AP.
Это решение было принято во вторник на заседании совета ФИФА в Бахрейне,
несмотря на то, что Эккерт и Борбели высказали намерение продолжить работу на
своих постах. Вместо них конгрессу ФИФА предложены кандидатуры Вассилиоса
Скуриса из Греции и Марии Клаудии Рохас из Колумбии.
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