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Главы палат комитета ФИФА по этике Эккерт и Борбели покинут свои посты

Источник:  Associated PressКомментарии

Глава арбитражной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета ФИФА по этике Корнель Борбели покинут свои посты, сообщает AP.

Это решение было принято во вторник на заседании совета ФИФА в Бахрейне, несмотря на то, что Эккерт и Борбели высказали намерение продолжить работу на своих постах. Вместо них конгрессу ФИФА предложены кандидатуры Вассилиоса Скуриса из Греции и Марии Клаудии Рохас из Колумбии.

Голосование по утверждению новых глав палат комитета ФИФА по этике пройдет в четверг, 11 мая.
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