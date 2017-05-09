Олег Окулов: Чтобы одолеть в плей-офф команду из первой пятерки, нам нужно совершить подвиг

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов подвел итог серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками».

Сегодня подмосковный клуб одержал третью победу над сибирской командой (89:68) и вышел в следующий раунд.

- Мы за несколько игр до конца регулярного чемпионата заняли шестое место. Это очень хороший результат. Пять команд, которые заняли места выше нас - это команды очень мощные, и для того, чтобы преодолеть одну из них в плей-офф, нам нужно было совершить подвиг. В первой игре серии мы были к этому близки, однако нам помешали травмы игроков. Нескольких баскетболистов нам не хватило для большей глубины «скамейки», и это повлияло на нашу ротацию. Когда Фрэнк Элегар получил травму в первой игре, нам стало еще тяжелее. То игровое время и силы и эмоции, которые затрачивали наши игроки стартовой пятерки переросли в большую усталость. Однако наши лидеры продолжали бороться до конца. Когда 30-летний мужчина на скамейке серьезно расстраивается - это показатель нашего отношения к делу, - сказал Окулов.