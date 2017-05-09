Макарова и Веснина проиграли во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде

Российский дуэт теннисисток Екатерина Макарова и Елена Веснина не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде, проиграв представительницам Испании Аранче Парра-Сантонхе и Сильвии Солер-Эспиносе.

Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, продолжалась 76 минут и завершилась поражением россиянок в трех партиях со счетом 4:6, 6:2, 6:10. Россиянки допустили одну двойную ошибку и реализовали три из шести брейк-поинтов. На счету испанок две двойные ошибки и два брейка.

За выход в полуфинал испанки поспорят с победительницами матча Люция Градецка/Катержина Синякова (обе - Чехия) — Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай).