Макарова и Веснина проиграли во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде
Российский дуэт теннисисток Екатерина Макарова и Елена Веснина не смог выйти
в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде, проиграв представительницам
Испании Аранче Парра-Сантонхе и Сильвии Солер-Эспиносе.
Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, продолжалась 76 минут и
завершилась поражением россиянок в трех партиях со счетом 4:6, 6:2, 6:10. Россиянки
допустили одну двойную ошибку и реализовали три из шести брейк-поинтов. На
счету испанок две двойные ошибки и два брейка.
За выход в полуфинал испанки поспорят с победительницами матча Люция
Градецка/Катержина Синякова (обе - Чехия) — Саманта Стосур (Австралия)/Чжан
Шуай (Китай).
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