Два клуба из структуры «Анжи» будут заявлены для участия в ПФЛ

Футбольные клубы «Анжи-2» и «Анжи-Юниор», входящие в структуру «Анжи», будут заявлены для участия в первенстве ПФЛ сезона-2017/18, сообщил исполнительный директор клуба Эльдар Исаев.

«У нас будут две команды во второй лиге. В зоне «Юг» будет участвовать «Анжи-2», с которым у основного клуба будет сквозная заявка, а в зоне «Урал-Приволжье» - «Анжи- Юниор», - цитирует Исаева ТАСС.

После 27 туров чемпионата России «Анжи» с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.





