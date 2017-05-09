Совет ФИФА утвердил распределение квот конфедерациям на ЧМ-2026

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) во вторник в Манаме утвердил распределение квот между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года. Согласно распределению, Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделят 16 мест, сообщает официальный сайт ФИФА.

На заседании во вторник также было ратифицировано предложение бюро совета ФИФА, согласно которому квоты между конфедерациями будут распределены следующим образом: АФК (Азия) – 8,5 квоты, КАФ (Африка) – 9,5, КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка, а также страны Карибского бассейна) — 6,5, КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — 6,5, ОФК (Океания) — 1,5, УЕФА - 16. Квота страны-хозяйки турнира будет автоматически браться из квот соответствующей конфедерации.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в новом формате — с участием 48 стран. Две недостающие квоты будут разыграны в межконтинентальном турнире, в котором примут участие по одной команде из каждой конфедерации (исключая УЕФА) и дополнительно одна сборная из конфедерации, к которой относится страна-хозяйка чемпионата мира.

Окончательное утверждение должно состояться 11 мая на конгрессе ФИФА в Манаме.