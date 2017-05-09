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Джастин Гэйтжи: Хочу драться с Хабибом - он страшен и способен растерзать вас

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Экс-чемпион WSOF в легком весе Джастин Гэйтжи, недавно подписавший контракт UFC, рассказал, с кем бы он хотел провести дебютный бой в рамках этой организации.

«Хочу самый страшный бой. У кого самые тяжелые удары ногами, коленями, локтями, руками, у кого самые впечатляющие нокауты? Барбоса - это тот, с кем я хочу драться, - признался американец. - Это один из самых страшных чуваков в легком весе. Он может снести вашу голову ногой, коленом или локтем. Есть еще кое-кто, Хабиб также страшен, он способен растерзать вас и заставить сражаться за свою жизнь. Конор Макгергор умеет нокаутировать людей своей левой рукой, но его ноги не столь разрушительны. Когда я думал о переходе в UFC, то я сразу подумал об Эдсоне Барбосе, и сразу же позвонил моему менеджеру Али Абдель-Азизу. Я сказал Али, что хочу этот бой. Я думаю, что это худший бой в легком весе для меня. Большой бой. Я хочу поехать в Бразилию и драться там с местным бойцом. Я хочу поехать в Россию и драться там с Хабибом. Толпа будет кричать, что меня убьют, но именно это дерьмо я и люблю».

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