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Гризманн, Мбаппе и Буффон – главные соперники Роналду в борьбе за «Золотой мяч»

Источник:  France FootballКомментарии

Авторитетный журнал France Football назвал имена главных соперников нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2017 года.

По версии издания, реальные шансы получить эту награду, кроме Роналду, имеют нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, нападающий «Монако» Килиан Мбаппе и вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Многое в «гонке» за «Золотой мяч» будет зависеть от того, какая команда выиграет Лиги чемпионов-2016/2017.

Напомним, что Роналду стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года. Эта ежегодная награда была учреждена France Football в 1956 году.

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