Гризманн, Мбаппе и Буффон – главные соперники Роналду в борьбе за «Золотой мяч»
Авторитетный журнал France Football назвал имена главных соперников
нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду в борьбе
за «Золотой мяч» по итогам 2017 года.
По версии издания, реальные шансы получить эту награду, кроме Роналду,
имеют нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, нападающий «Монако»
Килиан Мбаппе и вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Многое в «гонке»
за «Золотой мяч» будет зависеть от того, какая команда выиграет Лиги
чемпионов-2016/2017.
Напомним, что Роналду стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016
года. Эта ежегодная награда была учреждена France Football в 1956 году.
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