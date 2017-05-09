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В интернете выложили фотографии новой формы мадридского «Реала»

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В следующем сезоне в дизайне формы мадридского «Реала» не произойдет кардинальных изменений, сообщает издание TodoSobreCamisetas.

Так, комплект домашней формы мадридцев будет выполнен в «сливочном» цвете.

Гостевая форма - в черных цветах, а логотип клуба и полоски титульного спонсора – в бирюзовых.

Напомним, что в этом сезоне «Реал» продолжает борьбу за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Матч

Атлетико - Реал

Место и дата

10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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