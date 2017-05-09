В интернете выложили фотографии новой формы мадридского «Реала»
В следующем сезоне в дизайне формы мадридского «Реала» не произойдет
кардинальных изменений, сообщает издание TodoSobreCamisetas.
Так, комплект домашней формы мадридцев будет выполнен в «сливочном»
цвете.
Гостевая форма - в черных цветах, а логотип клуба и полоски титульного спонсора – в бирюзовых.
TodoSobreCamisetas: Real Madrid's leaked 2017/18 home jersey. pic.twitter.com/a4W5at5Msu— M•A•J (@UltraSuristic_) 9 мая 2017 г.
Напомним, что в этом сезоне «Реал» продолжает борьбу за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
Матч
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически